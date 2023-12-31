Роднина ответила на критику из-за жизни в США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала в комментарии Sport24, как реагирует на критику по поводу того, что она 13 лет прожила в США.

«Спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила [там], как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России. Это было другое время, не как сейчас.

Жила в Моcкве, когда еще даже многие не родилиcь. И поехала в CША, когда большинcтво хотели переехать в Моcкву. А cейчаc я живу в Моcкве, когда многие начали бежать куда-то. Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в CША.

Зачем за кем-то следить и смотреть в замочную скважину? Нужно улучшать свою жизнь. А обсуждение кого-то и происходящего в их жизни ни к чему полезному не приводит», — заявила Роднина.

Роднина трижды выиграла Олимпийские игры в парном катании (1972, 1976 и 1980). Первую медаль она завоевала с Алексеем Улановым, вторую и третью — с Александром Зайцевым. Также пара шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, фигуристы поднимались на высшую ступень пьедестала с 1973 по 1978 год. Семь раз Роднина и Зайцев выигрывали европейское первенство (1973—1978, 1980).

Роднина и Зайцев были вместе с 1975 по 1985 год. В браке у них родился сын Александр. Затем фигуристка второй раз вышла замуж.

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