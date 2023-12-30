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Ветеран «Спартака» назвал главное разочарование 2023 года

Экс-футболист сборной СССР Ловчев назвал Дуарте разочарованием 2023 года

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал игрока, который разочаровал его в 2023 году.

«Защитник «Спартака» Дуарте разочаровал. Есть закон, если ты приезжаешь в другую страну, ты должен играть на две головы сильнее. Почему они у нас здесь появляются и задерживаются? Его место должен занимать российский футболист. И это будет значительно дешевле», — заявил ветеран.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Спартаковцы под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги, набрав 30 очков за 18 туров. Москвичи на восемь баллов отстали от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

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