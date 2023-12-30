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Бывший футболист оценил, кто прав в споре Слуцкого с Мостовым и Канчельскисом

Экс-футболист Масалитин: Слуцкий добивался результата в ЦСКА

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время карьеры игравший среди прочих за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о публичной перепалке тренера Леонида Слуцкого с экс-звездами российского футбола Александром Мостовым и Андреем Канчельскисом. Масалитин считает, что в этом споре по-своему правы все стороны.

«Понятно, что Слуцкий вообще не играл в футбол. Тот же Моуринью не играл, Сакки не играл, много других… Есть выдающиеся тренеры, которые сделали себе имя в мировом футболе, не играя в него. Со своей позиции Мостовой и Канчельскис правы, но за Слуцким стоят его достижения. В ЦСКА он добивался результата, в сборной работал. Пусть это и был негативный опыт, но он принял вызов. Главный тренер сборной – это такая расстрельная позиция, которую критикуют все, хоть ты выиграл, хоть проиграл. Ребята высказывают свое мнение – кто-то против Слуцкого, кто-то за. Каждый имеет право на свое мнение. Спортсмены по-своему правы, болельщики могут считать иначе. Не надо тут считать сенсации. Но надо подходить объективно: он добился успехов – это факт, он не играл в футбол – это тоже факт», — подчеркнул Масалитин.

Мостовой и Канчельскис регулярно критикуют Слуцкого, отмечая, что, раз тот не имел профессиональной карьеры игрока, то не может разбираться в игре на их уровне и является случайным человеком в футболе. На это специалист отвечает тем, сколько лет он работает и сколько трофеев выиграл.

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