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Карпин ответил на просьбу актера из сериала «Слово пацана»

Карпин пообещал вызвать актера Могильникова в сборную к пацанам

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на обращение актера Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша из сериала «Слово пацана». Слова специалиста передает Telegram-канал национальной команды.

«Ярослав, не проблема тебя вызвать. Сейчас вызываем, как видишь, по 100 человек каждый раз. Всяких, как ты говоришь, чушпанов. Давай сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. Тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо тебя», — сказал тренер.

30 декабря Могильников обратился к Карпину с просьбой взять его в сборную России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

Ранее российским футболистам призвали уменьшить зарплату.

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