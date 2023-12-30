Карпин ответил на просьбу актера из сериала «Слово пацана»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на обращение актера Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша из сериала «Слово пацана». Слова специалиста передает Telegram-канал национальной команды.

«Ярослав, не проблема тебя вызвать. Сейчас вызываем, как видишь, по 100 человек каждый раз. Всяких, как ты говоришь, чушпанов. Давай сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. Тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо тебя», — сказал тренер.

30 декабря Могильников обратился к Карпину с просьбой взять его в сборную России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

Ранее российским футболистам призвали уменьшить зарплату.