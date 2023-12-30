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«Спартак» установил историческое достижение в КХЛ

«Спартак» стал автором исторического достижения в КХЛ, завершив 2023 год лидером

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пресс-служба ХК «Спартак»

Столичный «Спартак», несмотря на поражение в заключительном матче календарного года от подмосковного «Витязя» (4:5, ОТ), завершит 2023 год во главе сводной турнирной таблицы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает пресс-служба лиги, впервые в истории турнира лидером по итогам календарного года старта чемпионата будет команда, которая сезоном ранее не попала в плей-офф.

При этом челябинский «Трактор», не попав в плей-офф в сезоне 2010/11, в следующем сезоне стал победителем регулярного чемпионата.

В матче «Витязь» — «Спартак» в составе победителей голами отметились Скотт Уилсон, Александр Яремчук, Владислав Цицюра, Руслан Педан и Иван Савчик. У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков (дважды), Дмитрий Вишневский и Ансель Галимов.

Второй матч подряд из-за повреждения пропустил 40-летний нападающий «Спартака» Илья Ковальчук. Форвард, который вернулся в хоккей в начале декабря, в двух первых встречах забросил по шайбе.

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