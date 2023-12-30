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Названы две главные причины, почему Слуцкий поехал работать в Китай

Экс-футболист Масалитин: Слуцкий едет в Китай, потому что соскучился по работе

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РИА Новости

Знаменитый в прошлом российский футболист Валерий Масалитин, выступавший во время профессиональной карьеры в том числе за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о причинах, побудивших Леонида Слуцкого отправиться в китайскую лигу. Масалитин в качестве главных причин выделил новый вызов в карьере и желание вернуться к постоянной тренерской практике.

«Он делал себе вызовы и раньше – уезжал работать в Англию, потом в Нидерланды. Человек, может, ищет для себя какие-то новшества, хочет попробовать другой футбол. Столкнуться с вызовами, которые надо преодолевать. Но это надо с ним разговаривать, чтобы он объяснил, почему он сделал такой выбор. Может быть, соскучился по работе. Все-таки шоу – это шоу, а футбол – это футбол. Появился хороший вариант, и он им воспользовался», — считает экс-нападающий.

Леонид Слуцкий подписал контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа» и начнет работать с командой после Нового года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», из которого он ушел по собственному желанию после первой части предыдущего сезона чуть больше года назад. Тогда казанцы занимали четвертое место в Первой лиге, но в итоге закончили чемпионат на первом и вернулись в РПЛ. Слуцкий ранее также работал в английском «Халл Сити» и в «Витессе» из Нидерландов.

Ранее на школу Леонида Слуцкого подали в суд.

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