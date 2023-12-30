Украинская шахматистка отказалась пожимать руку россиянке на ЧМ по блицу

Украинская шахматистка Анна Музычук отказалась пожимать руку россиянке Валентине Гуниной после поражения в партии 17-го тура чемпионата мира по блицу в Самарканде. Об этом сообщает ТАСС.

В партии 17-го тура Гунина белыми фигурами обыграла Музычук и обеспечила себе победу на турнире. 34-летняя россиянка начала турнир с семи побед подряд и сумела сохранить лидерство до решающего тура. В 17 турах она заработала 14 очков.

Гунина второй раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу, первый титул она завоевала в 2012 году.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее российские шахматисты получили ноль очков за договорную ничью на чемпионате мира.