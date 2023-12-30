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Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Гунина обыграла украинку и стала чемпионкой мира по блицу

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу среди женщин, который проходит в Самарканде.

Гунина обеспечила себе золотую медаль после победы над украинкой Анной Музычук.

34-летняя россиянка начала турнир с семи побед подряд и сумела сохранить лидерство до решающего тура. В 17 турах Гунина заработала 14 очков. На соревнованиях в Узбекистане она одержала победу над Леей Гарифуллиной (Россия), Хампи Конеру (Индия), Марией и Анной Музычук (Украина), Цзюй Вэньцзюнь (Китай), а также сыграла вничью с Екатериной Лагно (Россия), Турмунхийн Мунхзул (Монголия), Хампи Конеру и проиграла Чжу Цзиньэр (Китай).

Победа на чемпионате мира по блицу стала второй для Гуниной. Дебютную победу она одержала в 2012 году.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее россиянка выиграла чемпионат мира по рапиду.

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