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На турнире ATP прервали матч из-за полуметровой ядовитой змеи

Матч между Тимом и Маккейбом на турнире ATP остановили из-за змеи

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Meduza

Матч квалификации на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом был прерван из-за ядовитой змеи. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что змея выползла прямо на корт во время поединка. Для того, чтобы поймать рептилию, были вызваны сотрудники службы безопасности. Они обездвижили 50-сантиметровую коричневую змею и убрали ее с корта. Она считается второй по ядовитости среди сухопутных змей. Тим и Маккейб сумели продолжить игру. Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6, 6:4 в пользу австрийского теннисиста. В финале он сыграет с победителем пары Омар Ясика — Джулио Дзеппьери.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Тим занимает 98-е место (652 очка). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков). Андрей Рублев, набрав 4805 очков, занимает пятое место.

Ранее Медведев заявил, что никто не сможет разлучить его с Рублевым.

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