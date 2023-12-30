Лидер «Реала» на всю спину набил тату с великими спортсменами

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сделал татуировку на всю спину в честь известных спортсменов. На спине бразильского футболиста теперь красуются легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и Коби Брайант, а также соотечественник, лучший футболист XX века Пеле и всемирно известный боксер Мохаммед Али.

Сейчас Винисиус восстанавливается от травмы, полученной в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Колумбии.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. До этого он играл в Бразилии за «Фламенго». В составе испанской команды Винисиус дважды стал чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок. В сезоне-2021/22 вингер праздновал победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус провел в Ла Лиге 10 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. После 18 игр «Реал», набрав 45 очков, делит с «Жироной» первое место в турнирной таблице. 3 января «сливочные» сыграют с «Мальоркой».

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