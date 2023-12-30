Назван идеальный клуб для Миранчука

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку стоит перейти в «Торино». Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Обидно, что, когда его выпускают, он забивает голы и отдает голевые передачи. Идеальный клуб для Миранчука? «Торино». Ему там все знакомо, у него есть гарантированное место в составе, тренер его знает. Мой прогноз: если Миранчук перейдет в «Торино», то очень хорошо проведет полгода, летом, возможно, даже на повышение пойдет. Он полностью готов к тому, чтобы показать свой лучший футбол», — сказал Мор.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забив один мяч и оформив две результативных передачи.

Ранее сообщалось, что в «Аталанте» нет четкой позиции по будущему Миранчука.