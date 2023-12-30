Роналду возглавил рейтинг звезд мирового спорта 2023 года

Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила рейтинг звезд мирового спорта по итогам 2023 года. Его лидером стал нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Второе место занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. На третьем месте оказался индийский крикетчик Вират Кохли. На четвертую позицию компания поставила нападающего «Аль-Хиляля» Неймара. На пятую — форварда «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Следующий матч «Аль-Наср» проведет 30 декабря против «Аль-Таавуна». Матч состоится в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Команды выйдут на поле в 21.00 по московскому времени. Матч станет последним для «Аль-Насра» в 2023 году.

Ранее Роналду высмеял рейтинг лучших футболистов года по версии IFFHS.