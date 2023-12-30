Панарин забросил юбилейную шайбу в сезоне российскому голкиперу

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».

Хоккеист поразил ворота российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского на 34-й минуте поединка, сделав счет 1:2. Его ассистентами выступили Алекси Лафреньер и Райан Линдгрен. Для Панарина эта шайба стала юбилейной — 20-й — в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Всего на его счету 47 (20+27) очков в 34 матчах «регулярки».

В поединке «Рейнджерс» и «Флориды». который проходит в американском городе Санрайз, идет третий период. Счет 3:2 в пользу «Пантерз».

Панарин — обладатель призов «Золотой шлем» (Континентальная хоккейная лига (КХЛ), 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016). За «Рейнджерс» он выступает с 2019 года. До этого в Национальной хоккейной лиге он защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс» (2015 — 2017) и «Коламбус Блю Джекетс» (2017 — 2019). В России вместе со СКА, за который играл с 2013 по 2015 год, Панарин взял Кубок Гагарина.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал российского игрока НХЛ звездным хоккеистом.