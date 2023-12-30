Игрока «Спартака» назвали разочарованием сезона

Бывший футболист московского «Спартака», петербургского «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко признался, что для него разочарованием сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) парагвайского полузащитника красно-белых Хесуса Медину. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Разочарования? Наверное, это Медина. Он не смог стать ведущим игроком в «Спартаке», хотя на него явно возлагали большие надежды, ведь Хесус переходил из ЦСКА, а такие трансферы редко бывают. Сложно сказать, что помешало ему проявить себя в новом клубе», — заявил Деменко.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно 2023 года. В Российской премьер-лиге он принял участие в 18 матчах, в которых дважды забил и дважды отдал результативные передачи.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

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