Хоккейный тренер оценил вероятность обмена Тарасенко из «Оттавы»

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин, работавший в различных клубах КХЛ, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах российского легионера команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Владимире Тарасенко быть обменянным до конца сезона. Специалист считает, что ситуация в данный момент непредсказуема.

«Трудно что-то предсказывать. Думаю, что любой хоккеист, находящийся в лиге НХЛ, готов к разным развитиям событий. В последнее время мы видим, что Тарасенко меняет клубы. Главное, чтобы ему было комфортно. Это игрок уже давно себя зарекомендовавший себя. Конечно хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли», — отметил Канарейкин.

Владимир Тарасенко в текущем сезоне набрал 22 (6+16) очка в 28 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности +10 и проводимых на льду в среднем за встречу 16:10 игрового времени. Нападающий не забивает уже шесть матчей, но в первой игре после перерыва на католическое Рождество он отметился двумя голевыми передачами. У форварда заключен контракт до конца сезона, а «Оттава» в данный момент занимает последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф она 13 очков, что делает Тарасенко кандидатом на обмен перед дедлайном в одну из команд-претендентов на Кубок Стэнли.

Ранее Александр Овечкин обошел трех хоккеистов по количеству матчей в НХЛ.