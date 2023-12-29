Десятый номер выведут из обращения в сборной Аргентины

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия заявил, что десятый номер будет выведен из обращения в сборной Аргентины после того, как форвард Лионель Месси покинет национальную команду, передает Sport.es.

«Когда Месси уйдет из сборной, никто не будет носить номер 10 после него. Этот номер будет навсегда выведен из обращения в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать», — сказал Тапия.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее игрок «Флуминенсе» заявил, что Месси является кумиром для бразильцев.