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Роналдо подпишет контракт с «Ростовом»

«РБ Спорт»: футболист Роналдо подпишет контракт с «Ростовом»

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Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Полузащитник болгарского «Левски» Роналдо станет футболистом «Ростова». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока Хулио Сезара Гранху.

«Роналдо переходит в «Ростов»? Да, это правда. Срок контракта — 4,5 года», — сказал Гранха.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Роналдо провел 17 матчей, забив четыре мяча.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ростовчане расположились на десятой строчке, имея в активе 21 очко.

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее было названо изменение, которое вернет интригу в РПЛ.

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