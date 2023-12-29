Бывший футболист объяснил, почему УЕФА не может повлиять на Суперлигу

Знаменитый российский футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о решении суда Европейского союза в пользу Суперлиги в ее споре с УЕФА. По мнению бывшего полузащитника санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», новый клубный турнир в Европе будет создан и сможет привлечь болельщиков и рекламодателей.

«Знаете, я, по крайней мере, понимаю, что УЕФА ничего не может сделать с Суперлигой, потому что есть команды, которые приняли решение выступать в Суперлиге. Есть определенные интересы. И командные бонусы… Все-таки это элитные команды. УЕФА устал бороться и решил посмотреть. Мне кажется, турнир будет интересным, и ему просто нужно дать время, как было с Лигой чемпионов. Когда собираются большие команды, они будут представлять большой интерес для прессы, болельщиков и рекламодателей. А потом подтянутся и другие большие клубы», — считает Деменко.

Организаторы планируют запустить Суперлигу в 2015 году. Предполагается, что в турнире будет три дивизиона. В двух элитных будет по 16 команд с постоянным составом участников, а также понижением и продвижением наверх. В третьем дивизионе будут участвовать 32 команды, которые будут отбираться в турнир через национальные чемпионаты.

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