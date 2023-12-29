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Российский боец UFC признался, что не хочет жить в США

Российский боец UFC Павлович заявил, что не намерен переезжать в США

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тяжеловес Сергей Павлович рассказал о своем отношении к переезду в США. Его слова передает «Матч ТВ».

«Вернулся домой, у меня хорошие и позитивные мысли. Дышится по‑другому. Все отлично. Хочу ли вернуться в США? Моя задача была в том, чтобы привезти пояс. Нужно было провести хороший лагерь, подчерпнул какие‑то новые для себя вещи.

Навсегда переехать в США? Нет‑нет. Мне все нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало — где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться — да. А жить — нет», — сказал Павлович.

12 ноября Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

Павлович занимает четвертое место в рейтинге организации в тяжелом весе, Аспиналл — второе. Американец Джон Джонс является лидером рейтинга.

Ранее чемпионка ОИ сравнила жизнь в Нью-Йорке и Москве.

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