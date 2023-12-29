Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фигурист Семененко рассказал, почему мог упустить титул чемпиона России

Фигурист Семененко рассказал, что заболел на чемпионате России — 2023

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в интервью «Газете.Ru» рассказал о сложной подготовке к победному чемпионату страны — 2024.

«Подготовка шла не совсем так, как планировал, были трудности. Касательно болезни: удалось этого избежать, но были другие проблемы», — сказал Семененко.

Также фигурист вспомнил, как подхватил вирус во время прошлогоднего чемпионата России, на котором сумел одержать свою первую победу.

«Забавный факт — в прошлом году на чемпионате России в Красноярске я заболел на следующий день после произвольной программы. Если бы на день раньше — вообще ничего могло бы и не быть. Благодарен судьбе, что так сложилось», — рассказал Семененко.

На чемпионате России в текущем сезоне фигурист набрал в сумме 294,75 балла. Он обошел на один балл Владислава Дикиджи, который стал вторым (293,74). Бронзу завоевал Петр Гуменник с результатом 292,42 балла.

Все трое фигуристов тренируются в Санкт-Петербурге. Семененко — ученик Татьяны и Алексея Мишиных, Дикиджи тренируется у Олега Татаурова, а Петр Гуменник — у Вероники Дайнеко.

Ранее Ирина Роднина сравнила жизнь в Нью-Йорке и Москве.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами