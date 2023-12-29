Фигурист Семененко рассказал, почему мог упустить титул чемпиона России

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в интервью «Газете.Ru» рассказал о сложной подготовке к победному чемпионату страны — 2024.

«Подготовка шла не совсем так, как планировал, были трудности. Касательно болезни: удалось этого избежать, но были другие проблемы», — сказал Семененко.

Также фигурист вспомнил, как подхватил вирус во время прошлогоднего чемпионата России, на котором сумел одержать свою первую победу.

«Забавный факт — в прошлом году на чемпионате России в Красноярске я заболел на следующий день после произвольной программы. Если бы на день раньше — вообще ничего могло бы и не быть. Благодарен судьбе, что так сложилось», — рассказал Семененко.

На чемпионате России в текущем сезоне фигурист набрал в сумме 294,75 балла. Он обошел на один балл Владислава Дикиджи, который стал вторым (293,74). Бронзу завоевал Петр Гуменник с результатом 292,42 балла.

Все трое фигуристов тренируются в Санкт-Петербурге. Семененко — ученик Татьяны и Алексея Мишиных, Дикиджи тренируется у Олега Татаурова, а Петр Гуменник — у Вероники Дайнеко.

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