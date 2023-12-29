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Российский теннисист рассказал, как ракеткой разбил себе голову

Теннисист Южный о поведении на корте: в тот день я как будто сошел с ума

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Eurosport

Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный вспомнил эмоциональный момент в матче против испанца Николаса Альмагро на турнире в Майами в 2008 году. Его слова передает Tennis Majors.

«Многие не знают, что с самого начала я очень нервничал. Не знаю почему, но в тот день я как будто сошел с ума.

Я немного переусердствовал, ударив ракеткой по голове, но потом успокоился и выиграл семь очков подряд. Когда я увидел кровь, то стал вести себя поспокойнее. Этот момент перевернул ход матча, мой менталитет изменился в тот момент», — сказал Южный.

Южный является победителем 19 турниров Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе национальной сборной России.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков). Андрей Рублев, набрав 4 805 очков, занимает пятое место.

Ранее тренер теннисиста Рублева рассказал, как тот собирался обмануть полицию.

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