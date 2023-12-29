Российский футболист раскритиковал инфраструктуру в Европе

Нападающий «Ростова» Егор Голенков в интервью на YouTube-канале своей команды вспомнил времена выступления в чемпионате Португалии.

«Нравилось ли мне в Португалии? Нет, там плохие поля, за исключением выездных матчей, когда играли с «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». Такие команды можно перечислить по пальцам. Плохие условия и плохие поля», — сказал Голенков.

С 2017 по 2018 год Голенков выступал за португальский «Униан Лейрия» на правах аренды. На тот момент права на игрока принадлежали «Крыльям Советов». Нападающий провел за самарский клуб 46 матчей и перешел в чешскую «Сигму» в 2021 году. Не сыграв ни одного матча за команду, Голенков вернулся в Россию, где подписал контракт с «Ростовом».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Голенков провел все 18 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Уткин назвал Малкома самым сильным футболистом с российским паспортом.