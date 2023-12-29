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«Не прошел дресс-код»: Уткин пошутил о «голой» вечеринке Ивлеевой

Блогер Уткин иронично заявил, что его звали на вечеринку Ивлеевой

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«Футбольный клуб»/YouTube

Бывший телевизионный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин кратко в своем Telegram-канале во время общения с подписчиками иронично ответил, получил ли приглашение на «голую» вечеринку, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

«Звали. Я не прошел дресс-код», — ответил Уткин.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева. Многие гости мероприятия уже принесли свои извинения. Против самой Ивлеевой был подан коллективный иск на сумму в 1 миллиард рублей, инициатором которого выступил продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. К нему присоединились 22 человека, в том числе деятели культуры, спорта.

Ранее российский футболист отказался от присутствия на вечеринке Ивлеевой.

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