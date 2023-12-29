Дом футболиста АПЛ ограбили, когда в нем была его семья

Дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Джека Грилиша ограбили во время матча «горожан» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 27 декабря в то время, когда «Манчестер Сити» на выезде проводил матч с «Эвертоном» (3:1), десять родственников Грилиша собрались в его новом доме, чтобы посмотреть за игрой. Во время просмотра они услышали шум наверху и лай собак.

Потрясенная группа, включая невесту Сашу Эттвуд, его родителей, бабушку, двух сестер и брата, попыталась найти укрытие в особняке, который Грилиш купил незадолго до Рождества. Полиция, опасаясь ситуации с заложниками, прибыла на место происшествия, а вертолет обыскал территорию поместья.

При этом злоумышленники сумели ограбить дом, они скрылись с часами и драгоценностями на £1 млн. Сотрудники правоохранительных органов провели розыскную операцию, однако в ее ходе никто найден не был, следов подозреваемых найдено также не было. Полицейские продолжают расследование.

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