Названо изменение, которое вернет интригу в РПЛ

Футбольный эксперт Константин Лепехин заявил, что система плей-офф в Российской премьер-лиге (РПЛ) могла бы вернуть интригу в национальное первенство. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Последние несколько чемпионатов она уже туров за пять до конца исчезала. Плей-офф внес бы интригу. Но на уровень турнира эта система все равно никак не повлияла бы. Мне кажется, что важно понимать, для чего делать эти реформы. Если для того, чтобы набрать необходимое количество матчей, то реформы нужны», — заявил Лепехин.

«Зенит» на протяжении пяти последних лет становился чемпионом РПЛ. После этого клуб разместил на своей форме вторую звезду.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта.

Ранее экс-глава РПЛ назвал команду, которая станет чемпионом в текущем сезоне.