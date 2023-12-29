Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо изменение, которое вернет интригу в РПЛ

Эксперт Лепехин заявил, что плей-офф вернет интригу в РПЛ

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный эксперт Константин Лепехин заявил, что система плей-офф в Российской премьер-лиге (РПЛ) могла бы вернуть интригу в национальное первенство. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Последние несколько чемпионатов она уже туров за пять до конца исчезала. Плей-офф внес бы интригу. Но на уровень турнира эта система все равно никак не повлияла бы. Мне кажется, что важно понимать, для чего делать эти реформы. Если для того, чтобы набрать необходимое количество матчей, то реформы нужны», — заявил Лепехин.

«Зенит» на протяжении пяти последних лет становился чемпионом РПЛ. После этого клуб разместил на своей форме вторую звезду.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта.

Ранее экс-глава РПЛ назвал команду, которая станет чемпионом в текущем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами