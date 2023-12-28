Клаудиньо назвал главный минус РПЛ

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о попадании в национальную команду. Его слова передает UOL.

«Может ли игра в Бразилии облегчить мне возвращение в сборную? Бразильский футбол сильно выделяется. В сборную едут великие спортсмены. Я думаю, что российский чемпионат сейчас не настолько предпочтительный, потому что клубы РПЛ сейчас не играют в Лиге чемпионов, в международных турнирах», — сказал Клаудиньо.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча, забив пять мячей и сделав девять результативных передач.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразилец принял участие во всех 18 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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