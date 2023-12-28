Российский вратарь занял 25 место в рейтинге самых дорогих голкиперов мира

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Матвей Сафонов занял 25 место в рейтинге самых дорогих вратарей по версии Transfermarkt.

Рыночная стоимость вратаря составила €18 млн. Самым дорогим вратарем стал Диогу Кошта из португальского «Порту» (€ 45 млн), на второй строчке расположился футболист итальянского «Милана» Мик Меньян (€45 млн), замкнул тройку Джанлуиджи Доннарумма из французского «ПСЖ» (€40 млн).

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне голкипер провел за «быков» 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. «Зенит» после 18 туров, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0.

Ранее Сафонов и Лионель Месси вошли в сборную самых дорогих капитанов.