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Дед фехтовальщика Биды рассказал, что в США его внуку предложили работу

Дед фехтовальщика Биды объяснил отъезд внука в США предложением работы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Дед российского фехтовальщика Сергея Биды Борис Гришин рассказал, что его внук уехал в США из-за того, что там Сергею предложили работу, передает RT.

«У него друзья лет пять-десять назад открыли большую академию фехтования в Калифорнии. Они предложили ему по окончании карьеры работать в их клубе с детьми. Сделали конкретное предложение», — сказал Гришин.

Также Гришин отметил, что Бида работает исключительно с детьми и у него нет мыслей выступать за сборную США.

«И главное, он все сделал официально», — добавил Гришин.

Сергей и его жена Виолетта объявлены в розыск. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление места службы.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее мать фехтовальщика Биды заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии.

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