Появилось новое видео с участием Дзюбы, «Локомотив» уже отреагировал

Московский «Локомотив» отреагировал в своем Telegram-канале на новое видео с участием форварда команды Артема Дзюбы.

В интернете появилось видео с вечеринки, посвященной дню рождения жены футболиста Кристины. На нем игрок исполняет песню «Поезд на Ленинград». Ранее появилось видео с той же вечеринки, где Дзюба пел песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Уже лучше, но опять придется провести работу над ошибками», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Он также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Нападающий вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее экс-тренер сборной России призвал не кидать камни в Дзюбу из-за его выходки.