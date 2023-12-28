Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тардиф заявил, что дружеские отношения между IIHF и ФХР отсутствуют

Глава IIHF Тардиф: у нас нет дружеских отношений с ФХР

close
100%
Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что между его организацией и Федерацией хоккея России (ФХР) нет дружеских отношений, передает «Спорт-Экспресс».

«Что нужно сделать, чтобы вернуться к дружеским отношениям? Принять авторитет IIHF. Уважать международные трансферные правила IIHF. Никогда не выпускать на лед игрока, отстраненного дисциплинарной комиссией», — сказал Тардиф.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. Это санкции остались в силе. Санкции были наложены из-за нарушения Федотова контрактного соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз».

При этом 1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью. Вратарь продолжает участвовать в регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее сообщалось, что ФХР могут лишить членства в Международной федерации хоккея из-за Федотова и ЦСКА.

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами