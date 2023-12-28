Мать фехтовальщика Биды заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии

Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина заявила, что у ее сына было разрешение на выезд из России, передает RT.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — сказала Гришина.

Сергей и его жена Виолетта объявлены в розыск. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление места службы.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее экс-министр спорта призвал шпажиста Биду ответить за нарушение закона.