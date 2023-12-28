Тренера по фигурному катанию Крылову обманули мошенники на 2,3 млн рублей

Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова отдала мошенникам 2,3 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

26 декабря тренеру позвонил мошенник, который представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что ее банковский счет взломан, а ее деньги хотят украсть. Он посоветовал перевести деньги на резервный счет, который укажет сам.

«Через банкомат она перевела более 1,5 миллиона рублей на счета, которые диктовал неизвестный», — сказал источник.

Позже мошенник заявил Крыловой, что на ее имя пытаются взять кредит, но Крылова может себя обезопасить, если возьмет кредит сама, а денежные средства переведет на резервный счет, что Крылова и сделала.

В этот же день Крылова обратилась в правоохранительные органы.

Крылова является серебряной призеркой Олимпиады 1998 года в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира.

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