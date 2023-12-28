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Футблистом «Зенита» интересуется «Реал»

Tengri Sport: защитник «Зенита» и сборной Казахстана Алип может перейти в «Реал»

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может стать футболистом мадридского «Реала», передает Tengri Sport.

В трансфере Алипа заинтересован главный скаут «Реала» Джуни Калафат.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Алип принял участие в 16 матчах, не отметившись результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет €2 млн. Алип выступает за «Зенит» с января 2023 года. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».

На зимнюю паузу в чемпионате России на первом месте ушел «Краснодар», набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли московский ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает столичное «Динамо» (32 очка). Последнее место занимает «Сочи», у команды всего 11 набранных очков. На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

Ранее слухи о переходе Алипа в «МЮ» назвали играми агентов.

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