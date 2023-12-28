Овечкин обошел трех хоккеистов по количеству матчей в НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 45 место по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин вышел на лед в 1379 раз. По этому показателю он обошел Венсана Дамфуса, Дина Прентиса и Джо Сакика. Следующей целью Овечкина является Тревор Линден (1382). Лидером по этому показателю является Патрик Марло (1779).

В текущем сезоне Овечкин вышел на лед в 32 матчах и набрал 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Матч «Рейнджерс» и «Вашингтона» завершился победой команды из Нью-Йорка со счетом 5:1. В составе победителей голами отметились К'Андре Миллер (дважды), Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Алекси Лафреньер. Также на счету Панарина результативная передача. Он был признан второй звездой матча.

Ранее Овечкин не смог забить в основное время матча 17 игр подряд.