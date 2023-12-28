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Футболисты сборной СССР пили водку из тарелок

Пономарев вспомнил, как игроки сборной СССР пили водку из тарелок в Бельгии

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев вспомнил в интервью «Матч ТВ», как игроки национальной команды употребляли алкоголь из тарелок.

«Играли товарищеский матч в Бельгии. После матча — ужин в ресторане. Николай Петрович Морозов (тренер сборной СССР) знал, что все выпивают, поэтому следил за тем, чтобы ни одной бутылки не было на столе.

Валерка Воронин тут как тут: «Пономарь, водку будешь?» Отвечаю: «Буду». Валерка: «Cейчаc тебе в тарелке принеcут». Многие ребята тоже cоглаcилиcь. Он уходит на кухню, и cпуcтя некоторое время официанты выноcят оттуда водку в тарелках. Ели, точнее сказать, пили ложкой, а потом заедали хлебом. Все захмелели очень прилично. Петрович так и не понял, в чем было дело», — заявил ветеран.

Пономарев играл за сборную СССР в 1960‑х годах, вместе с командой дошел до полуфинала чемпионата мира 1966 года.

Ранее Пономарев вспомнил, как сборная СССР посещала «девушек с низкой социальной ответственностью».

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