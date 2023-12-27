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Лыжница Степанова опубликовала обнаженное фото и процитировала Михалкова

Лыжница Степанова выложила в соцсетях обнаженное фото и процитировала Михалкова

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Телеграм-канал Вероника Степанова

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала в своем Telegram-канале новое фото.

Спортсменка выложила снимок своей обнаженной спины, в руках она держит фен.

В комментарии к посту Степанова процитировала слова режиссера Никиты Михалкова по поводу недавней скандальной голой вечеринки, в котором участвовали звезды российского шоу-бизнеса.

«Когда соски смотрят в небо, а ягодицы как орех, то любая глупость и пошлость даже выглядит смело и даже обаятельно. А когда соски смотрят в пол, а кругом целлюлит, то все остается только пошлостью и только глупостью», — сказал Михалков.

«Демонстрировать надо мышцы и медали, ими завоеванные — а не «ягодицы и соски»!» — написала Степанова.

Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она бежала четвертый, заключительный этап, и пришла первой, не оставив шанса своим соперницам.

Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где также бежала заключительный этап.

Ранее Степанова необычно ответила на просьбу журналистов об интервью.

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