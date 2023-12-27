ЦСКА установил антирекорд последних 12 лет

Московский ЦСКА уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:2.

Это поражение стало пятым для москвичей, что является антирекордом команды за последние 12 лет.

В составе СКА точными бросками отметились Иван Зинченко и Александр Никишин.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав 48 очков. СКА располагается на четвертой строчке, имея в активе 59 баллов. Лидирует на Западе московский «Спартак», имеющий в активе 63 балла. Московское «Динамо» занимает второе место, набрав 62 очка. Замыкает тройку сильнейших ярославский «Локомотив», опережая СКА по дополнительным показателям.

В следующем матче ЦСКА сыграет с череповецкой «Северсталью». Встреча состоится 30 декабря. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

СКА померится силами с екатеринбургским «Автомобилистом». Игра пройдет 30 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 17.30 по московскому времени.

Ранее Илья Ковальчук забил во втором матче КХЛ подряд.