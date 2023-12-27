Мать фехтовальщика Биды рассказала, зачем ее сын уехал в США

Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина рассказала, что ее сын уехал вместе со своей женой Виолеттой в США на лечение, передает RT.

«Сергей собирался в США, чтобы сделать операцию. Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры», — сказала Гришина.

Сергей и Виолетта объявлены в розыск. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление места службы.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру.

Ранее объявленная в розыск шпажистка Бида была уволена из ЦСКА.