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Александр Мостовой назвал тренера Слуцкого шутом гороховым

Экс-футболист Мостовой о тренере Слуцком: шут гороховый

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший российский футболист Александр Мостовой раскритиковал тренере Леонида Слуцкого, передает «РБ Спорт».

Ранее в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» Слуцкий высказался о Мостовом: «Когда у него закончилась карьера, закончилась и жизнь».

«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид — случайный человек в нашем футболе. То, как себя ведет Слуцкий, говорит о том, что он — шут гороховый», — сказал Мостовой.

27 декабря стало известно, что Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским специалистом не уточняются. Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Ранее в Нидерландах назвали переезд Слуцкого в Китай тремя шагами назад.

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