Тренер сборной по прыжкам в воду заявила, что все были готовы к решению МОК по россиянам

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до участия в Олимпиаде – 2024 в Париже в нейтральном статусе и с соблюдением ряда условий. Она заявила РИА Новости, что атлеты были готовы к этому и не испытали разочарования.

«Все это тянулось так долго-долго, что все к этому уже привыкли. Если бы молчали или говорили бы, что допустят, а потом раз — и только с условиями, тогда бы было разочарование. Они с самого начала сочиняли небылицы про одно и про другое. После решения МОК ничего не изменилось, поэтому я думаю, что все к этому были готовы», — сказала Моисеева.

8 декабря МОК допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Вяльбе заявила, что не готова разменивать флаг России на «белую тряпку».