Петр Ян рассказал о бое с Макгрегором

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян рассказал о проведении поединка с ирландским экс-чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на подкаст RCC Talks.

«Бой с Конором может произойти по одной причине — есть люди, которые будут готовы это организовать. С точки зрения реальности — это может произойти. Вообще это все было сделано для движухи, скрасить мероприятие, сделали легкий шум. Сейчас мы на связи с Конором.

Я немного о нем знаю, видел крайние три его боя. Видно, что он бьющий, собранный, атлетичный спортсмен. У него сильный удар», — заявил Ян.

В конце сентября 2023 года российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее экс-чемпион UFC Ян получил соперника, которого посчитал скучным.