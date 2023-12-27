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«Посмотрим, кто кому снесет голову»: Гэтжи вызвал на бой Махачева

Боец Гэтжи вызвал на бой россиянина Махачева

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UFC

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи вызвал на бой российского чемпиона в легком весе Ислама Махачева. Об этом он написал в соцсети Х (ранее — Twitter).

«Я жду звонка. Готов, когда будешь готов ты. Давай посмотрим, кто кому снесет голову. У Чарльза Оливейры был шанс, но он не вышел на реванш», — заявил Гэтжи, отметив в записи президента UFC Дану Уайта.

Менеджер бойцов Али Абдель-Азиз также убежден, что UFC необходимо организовать бой между Махачевым и Гэтжи. Он заявил, что после этого боя американец не будет прежним.

Как пояснил представитель Махачева Ризван Магомедов, следующим соперником россиянина может стать как Гэтжи, так и Оливейра, которого Ислам победил удушающим приемом в 2022 году.

«Либо Гэтжи, либо Оливейра. Мне как менеджеру и фанату интереснее был бы Гэтжи. Для публики это интереснее, новый этап, новый вызов. С Оливейрой все прошло в одностороннем порядке, многие сомневаются, что он сможет что-то противопоставить», — цитирует Магомедова ТАСС.

32-летний Махачев возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Его профессиональный рекорд составляет 25 побед и одно поражение. Гэтжи при таком же количестве выигранных боев проиграл четыре раза.

Ранее Махачев установил рекорд UFC.

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