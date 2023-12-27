Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщает местный портал 163.com.

«У Слуцкого богатая тренерская карьера, он исповедует открытый и сбалансированный атакующий футбол, умеет находить и раскрывать молодых игроков. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» тепло приветствует господина Слуцкого и ждет, когда он присоединится к нам. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и разработает тактику, подходящую для нее. Также выражаем надежду, что с его помощью больше молодых игроков достигнет прогресса и добьется лучших результатов для «Шэньхуа» в новом сезоне», — цитирует источник заявление клуба.

Слуцкий приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским специалистом не уточняются.

О возможном назначении Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» сообщалось на днях. Предполагается, что в его тренерский штаб войдут братья Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее Слуцкому предрекли трудности в Китае.