В ФХР заявили о дружеских отношениях с IIHF

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о взаимоотношениях организации с Международной федерацией хоккея (IIHF). В интервью «СЭ» он заявил, что, несмотря на отстранение российских хоккеистов от международных турниров, отношения между двумя федерациями остаются дружескими, политические аспекты в ходе коммуникации не затрагиваются.

«Мы общаемся со всеми постоянно. У нас хорошие отношения, но сейчас много политики. Мы политику не обсуждаем. Когда СВО закончится, мы будем обсуждать более конкретные вещи и наше возвращение. До этого пока просто дружеские отношения. С праздниками друг друга поздравляем», — сообщил Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Фетисов заявил, что у IIHF нет права исключать Россию из организации.