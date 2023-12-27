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В ФХР заявили о дружеских отношениях с IIHF

Вице-президент ФХР Ротенберг заявил о дружеских отношениях с IIHF

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о взаимоотношениях организации с Международной федерацией хоккея (IIHF). В интервью «СЭ» он заявил, что, несмотря на отстранение российских хоккеистов от международных турниров, отношения между двумя федерациями остаются дружескими, политические аспекты в ходе коммуникации не затрагиваются.

«Мы общаемся со всеми постоянно. У нас хорошие отношения, но сейчас много политики. Мы политику не обсуждаем. Когда СВО закончится, мы будем обсуждать более конкретные вещи и наше возвращение. До этого пока просто дружеские отношения. С праздниками друг друга поздравляем», — сообщил Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Фетисов заявил, что у IIHF нет права исключать Россию из организации.

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