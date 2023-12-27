Жулин не увидел провокации в номере Валиевой под песню из «Слово пацана»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил произвольный номер ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой на чемпионате России — 2024, который фигуристка поставила под саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его слова приводит РИА Новости.

«Не вижу ничего провокационного в этом номере. Он был совершенно прекрасен. Песня замечательная, Камила хорошо нашла образ с наушниками. Это молодежная тема, а номер сделан великолепно. Думаю, она и дальше должна показывать его», — заявил Жулин.

Фигуристка выступила под песню группы «Аигел» «Пыяла», исполняемую на татарском языке.

На чемпионате станы Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве и заняла четвертое место на этапе в Казани.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее группа «Аигел» оценила прокат Валиевой под саундтрек из «Слово пацана».