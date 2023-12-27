Игрок «Монако» Головин заявил о желании вернуться в Россию

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что после завершения футбольной карьеры планирует вернуться на родину, а не оставаться за границей. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Почему сразу Новокузнецк? Россия, сказал бы. На сегодняшний день на 99 процентов скажу, что нет – то есть, я точно хочу жить в России. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне все равно больше нравится в своей стране. Там родные, друзья и так далее – думаю, только Россия. Без вариантов», — заявил Головин.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. 20 декабря в матче против «Тулузы» Головин был удален с поля за неспортивное поведение.

После 17 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против «Реймса» 13 января.

Ранее Головин заявил, что скучает по пельменям в Монако.