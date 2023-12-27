Семин назвал шелухой выходку Дзюбы

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать видеоролик, на котором запечатлено, как нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград». Его слова приводит «Советский спорт».

«Знаете, это просто шелуха! Я не знаю, что вам еще сказать на сей счет. Я о таких вещах в принципе рассуждать не люблю, я футбол люблю. И всем советую», — заявил Семин.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Он также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Нападающий вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Александр Мостовой заявил, что ему жалко Дзюбу.