Отсутствие явного лидера в РПЛ назвали плюсом для футбола

Футбольный эксперт Алексей Петрушин подвел итоги первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и рассказал, что его порадовало после 18 сыгранных туров в национальном первенстве. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Порадовало то, что борьба за чемпионство достаточно острая. Нет явных лидеров. Да и аутсайдеров тоже. В этом плане чемпионат смотрится очень здорово. Все играли с перепадами. Чередовали хорошие матчи с не очень хорошими. Футболистов ведь как оценивают? Из десяти матчей топовый игрок шесть должен провести отлично, три — на хорошо и только один — на троечку. Тогда это высококлассный профессионал», — заявил Петрушин.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Последнее место занимает «Сочи», у команды всего 11 набранных очков. На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

Сезон возобновится в феврале матчами Кубка России. 19-й тур Российской премьер-лиги стартует 3 марта.

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