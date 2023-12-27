Провалившаяся на чемпионате России фигуристка обратилась к Тутберидзе

Фигуристка Майя Хромых, которая занимается в группе у тренерского штаба Этери Тутберидзе, после неудачного выступления в Челябинске на чемпионате России — 2024, обратилась к своим наставникам в социальных сетях.

«В этом посте хочу поблагодарить всех фанатов и болельщиков фигурного катания за то, что даже не при самых хороших прокатах вы поддерживали меня, и я не каталась в тишине. Я слышала все ваши слова поддержки со льда, и это дорогого стоит. Также хочу сказать спасибо моим тренерам, которые проживают этот непростой период жизни со мной и не дают мне опускать руки», — написала спортсменка.

Во время исполнения произвольной программы Хромых четырежды упала при выполнении элементов. В итоге фигуристка заняла последнее 18-е место, набрав на 82 балла меньше, чем у победительницы. Хромых пропустила прошлый сезон из-за восстановления после травмы руки.

Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

Ранее судей чемпионата России по фигурному катанию призвали идти чистить снег после оценок Хромых.