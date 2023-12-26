Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

Футболист саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров 2023 года.

Ему удалось это сделать благодаря дублю в гостевом матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 5:2.

38-летний Роналду достиг отметки в 53 гола за год и обошел французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и английского форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, на счету которых по 52 забитых мяча. При этом Мбаппе и Кейн уже не смогут догнать португальца, так как их команды больше не проведут матчей в уходящем году.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

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